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影／因缺錢買毒飛車搶奪金項鍊 兩男逃4小時被逮
38歲潘姓男子與49歲吳姓男子因缺錢花用，今天中午11時許騎機車行經新北市板橋區長江路一段上一間檳榔攤時，從後方搶奪當時坐在騎樓休息的何姓老闆金項鍊，警方獲報後循線調閱監視畫面，下午3時許就在三重地區將人逮捕，警詢後依搶奪罪嫌移送新北地檢。
據了解，潘、吳兩人染有吸毒惡性，時常因缺錢買毒便行竊或搶劫，犯案足跡幾乎遍及整個新北。今天中午兩人騎車外出，卻在行經長江路一段時發現坐在檳榔攤前騎樓內休息的何姓老闆脖子上價值約新台幣10萬元的金項鍊十分顯眼，便將機車騎上騎樓，從後方搶走金項鍊逃逸。
警方獲報後透過監視畫面，立刻就鎖定常因案進出警局的潘、吳兩人，經循線調閱監視器，4小時後就在三重地區將兩人逮捕。兩人供稱已將金項鍊轉賣，但不願交代現金花到哪，警方詢問後依搶奪罪嫌移送新北地檢。
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