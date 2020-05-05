影／無視掙扎與求饒浴缸反綁外甥教訓害溺斃 竟不認殺人

15歲劉姓特教生因為晚上不睡覺，被劉姓阿姨反綁四肢罰跪在裝滿水的浴缸，他苦苦哀求「阿姨不要」，頭還是被押進水裡，嗆傷後又遭獨留在浴缸，結果溺斃。劉女事後自首，稱是體罰過當失手，但新北地院認為她有殺人的不確定故意，依殺人罪判她12年徒刑。高等法院今行準備程序，劉女堅稱無殺人故意，僅承認凌虐少年致死罪。

少年家境清寒，原與父母、妹妹住在新北市三重區集美街，前年6月間疑因他在家玩火，住處遭燬，全家搬到少年母親的姊姊、劉姓阿姨家居住。去年初少年母親罹癌去世，他由阿姨管教。

去年8月22日晚上10點多，少年因為情緒不穩吵鬧，阿姨要求習字冷靜，但他不聽勸，被罰半蹲又調皮不從，被叫進浴室處罰。

劉女用童軍繩綁住外甥雙手雙腳，再將浴缸放滿水，過程中，少年雖喊「不要綁我」、「阿姨不要」，但她還是將外甥的頭壓進水裡，恫嚇「你就不乖，這樣有比較舒服嗎？」。少年後來獨自在浴缸內浮沉，她在客廳抽菸時雖有聽到外甥求救，但沒多加理會，直到抽完菸返回浴室才發現狀況不對。

警詢時，劉女自承花了1個多小時才綁好外甥，之後就開始放冷水放到滿，外甥當時左右掙扎，她用手把他壓住，叫外甥「乖乖讓我綁」。

一審審理時，劉女承認體罰過當，但否認殺人意圖。她說當下沒有想太多，也不知道這樣會讓外甥溺斃，並表示帶過這孩子，不可能要置他於死。新北地院調查，劉女用童軍繩反綁少年手腳，少年無法掙脫站立，只能坐躺在浴缸內，而浴缸又被她注滿水，水位及於少年下巴，依一般人的常識和生活經驗，都能知道有極大的溺水風險；考量劉女案發後隨即叫醒妹夫救人，警方趕抵時也在第一時間自首，加上少年父親也願意原諒，判她12年徒刑。

高院今開庭，劉女頻說沒有殺人故意，法官反問「所以妳是什麼故意？」，確認是否承認在偵查時認的「凌虐少年致死」罪名。

告訴代理人表示，被害人體型嬌小，但卻被雙手反綁、雙腳捆綁在浴缸裡，再用兩條童軍繩將綁手、腳的繩子連結起來，讓他無法掙脫，這樣的姿勢被害人根本不可能拉直身體，浴缸內也無物支撐，希望法官駁回劉女上訴。

法官整理爭點，指本案要探究劉女是出於不確定之殺人故意，抑或是凌虐少年之故意而為。劉女的辯護律師則聲請測量浴缸的尺寸，欲證明劉女主觀上是否確信外甥不會溺水；不過案發地租屋處是否還能進入測量、浴缸是否更動都是疑問。高院定6月17日審理。