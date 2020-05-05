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天天高溫36度 甲仙林地連燒3天累垮消防員
今天是立夏，中央氣象局針對8縣市發布高溫橙色以及黃色燈號。天氣炎熱，甲仙山區林地山火也是燒不停，熄了又起，這幾天累垮一票打火弟兄。甲仙鄉親說，久旱未雨又天氣太熱，竹林乾燥易燃，真的希望快點下雨。
從5月2日起，甲仙氣象站陸續觀測到36度以上高溫。高雄氣象站說，今天上午11點，甲仙又出現36.3°C，提醒民眾要注意防曬且減少戶外活動。
甲仙林地陸續發生多起竹林山火，除燒毀竹林，也有芒果園受損，甲仙與鄰近消防分隊人員疲於奔命，所以沒有波及民宅。林地主人說，搞不清楚為何失火，這幾天斷斷續續，可能山上林地乾燥，火苗隨風四處飛散，火勢不好控制。
甲仙區西安里長范姮枝說，最近一直不下雨，林地起火後不易撲滅，光站在太陽底下就受不了，火場的高溫熾熱讓外界無法想像，消防人員很辛苦。
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