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兩男飛車搶奪檳榔攤老闆金項鍊 警4小時內逮人
新北市板橋區長江路一段上一間檳榔攤的何姓老闆今天上午11時許坐在店前騎樓時，被兩名男子騎乘機車從後方飛車搶奪金項鍊，隨後兩人又騎車逃逸無影。
海山警分局獲報後成立專案小組，調閱監視畫面發現兩人騎車黑色機車往華江橋方向逃逸，警方並透過車牌鎖定38歲潘姓男子與49歲吳姓男子涉有重嫌，追查後下午3時許在三重地區查獲兩人，並將人帶回警局，偵詢釐清案情中。
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