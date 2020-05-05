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京華城進行拆除工程內部突起火燃燒 消防員滅火中

【豬揚戀啟示錄1】華麗復仇更易自傷 專家提5項因應策略

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兩男飛車搶奪檳榔攤老闆金項鍊 警4小時內逮人

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
潘男與吳男共乘一輛黑色機車，在板橋長江路一段一間檳榔攤前飛車搶奪老闆的金項鍊。記者柯毓庭／翻攝
潘男與吳男共乘一輛黑色機車，在板橋長江路一段一間檳榔攤前飛車搶奪老闆的金項鍊。記者柯毓庭／翻攝

新北市板橋區長江路一段上一間檳榔攤的何姓老闆今天上午11時許坐在店前騎樓時，被兩名男子騎乘機車從後方飛車搶奪金項鍊，隨後兩人又騎車逃逸無影。

海山警分局獲報後成立專案小組，調閱監視畫面發現兩人騎車黑色機車往華江橋方向逃逸，警方並透過車牌鎖定38歲潘姓男子與49歲吳姓男子涉有重嫌，追查後下午3時許在三重地區查獲兩人，並將人帶回警局，偵詢釐清案情中。

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