成年男子著運動服混入校？ 光復國小：他沒進來

網友在臉書社團「爆料公社」PO文，表示一名成年男子身著台北市光復國小運動服，企圖混入校園被發現，校方已報警，呼籲家長勿讓孩子落單。對此，光復國小校長丁一航表示，該名男子未進入校園，也沒騷擾或攻擊學童，家長不用擔心，已請校園保全多加留意。

今日下午有網友在「爆料公社」PO出一張照片，內文指出一名成年男子身穿光復國小運動服，企圖混入校園，懷疑有進入校園裝針孔，或對學童有不良意圖行為，呼籲該校或鄰近學校家長近日接送孩童時多加注意，勿讓孩子太早到校或太晚離校，避免落單。

此文一出，引發家長嘩然，對於家長憂心，丁一航說明，今早上學時間，有教職員在校外捷運站看到這名成年男子，因穿著校服在捷運出口外拍照，當下覺得怪，因此提高警覺，請警方加強巡邏，也向學生進行安全教育宣導，加強學生安全防護觀念，另也提醒家長務必留心孩童上學安全。

丁一航表示，據家長透露，有輔導社工轉述，該名男子住在後山埤，是一名特教學生，同時擁有幾套學校服裝，有時會穿校服到不同學校附近，並沒有對學童攻擊或騷擾行為，為求警慎，已請學校保全警衛多留意。