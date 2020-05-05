台大醫院新大樓工地2工人墜樓意外 北市勞局勒令停工

台北市台大醫院新大樓工地今早發生工安意外，兩名工人從相同高處墜落，其中一名卡在地下室，警消到場後出動機具將人吊掛上樓，該工人脖子受傷、意識模糊；另一名僅皮肉傷、意識清醒，緊急將兩人送醫治療。台北市勞動檢查處到場後，發現2公尺工地沒有安全防護，已下令停工，廠商改善後才能申請復工。

台大醫院健康大樓今早施行地下室筏基混凝土工程，上午10時左右，兩名工人分別要從2.1公尺高地樑爬腰筋下去時，因無設立安全上、下設備，地樑開口處未設安全護欄或安全帶防護，才釀工安意外。

北市勞動局長陳信瑜表示，11時接獲消防局通報，立即派勞檢員到場檢查，調查後發現竟是兩起工安事故。陳進一步說明，一名工人今早10時從高處墜落，僅受輕微皮肉傷，另一名工人10時22分竟又從同處墜落，警消到場後出動機具將人吊掛上樓，工人脖子受傷、意識模糊。

陳信瑜表示，已要求中華工程立即停工，待工程單位改善現場安全配備後，向勞檢處申報複查通過才能復工。