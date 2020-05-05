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賭場承租違建透天厝卻被抄 新北市府不手軟直接拆光
新北市林口區太平嶺今日上午突然出現大批重工機具，對著一處透天厝暴力開拆，經了解是因該棟建築遭查獲藏匿職業賭場，警方破獲後報請新北市府稽查，才發現根本是大違建，為了避免再有藏匿犯罪場所的疑慮，才會依法強制拆除，希望能透過強力手段，展現公權力執法決心。
據了解，遭拆除的透天厝是林口區太平嶺一棟3層樓水泥結構建築，新北市府5日上午就派出多輛怪手機具到場，對著結構又挖又敲，不到幾小時現場即是瓦礫一片，牆上破了好幾個大洞，卻不見屋主出面阻擋。
原來該棟透天厝根本是大違建，還在1月9日凌晨遭警方破獲裡頭藏匿大型天九牌職業賭場，更查獲賭金高達百萬，現場逮捕40多名賭客；賭場業者疑似就是看上透天厝地處偏僻，不易被發現，才會承租作為賭場，卻不僅賭場被抄，還害得屋主的房子被查出是違建，依治安死角專案強制拆除。
林口警分局表示，新北市府已實行「違法零容忍」的安居樂業大執法，不僅賭場違法將會被依法處理，連賭場所使用的場所都會進行公安聯合稽查，如被發現是違建，就會強制進行拆除，斷絕藏匿犯罪的行為，呼籲屋主不要以身試法，以免租金還沒回本，連房子都沒了。
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