考駕照沒參加駕訓班 違規率統計高3倍

考駕照需不需要參加駕訓班？高雄市區監理所表示，根據統計，未參加駕訓考取駕照的民眾違規率為11.64%，接受機車駕訓考取駕照的民眾違規率降至4.17%，相差將近3倍，獲得正確的騎乘知識，會讓上路更安心。

滿18歲可以考駕照，很多機車考照者，認為騎車難度比汽車低，多不參加駕訓班，選擇自己練習考照。但考生只能到監理單位練習區練習，若直接上路練習，恐變違規騎車，也增加危險性。

此外，高雄市區監理所表示，據統計，未參加駕訓考取駕照的民眾違規率為11.64%，而接受機車駕訓考取駕照的民眾違規率降至4.17%，相差近3倍。

高雄市區監理所表示，駕訓班有完整訓練，普通重型機車課程內容包含學科訓練6小時（含駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時）及術科訓練10小時，至少3天正規訓練，讓年輕人上路前能具備預防駕駛觀念及更熟悉騎車技術。

高市區監理所所長陳崑山表示，考取機車駕照僅只是取得初步上路資格，對於瞬息萬變的馬路，騎機車經由訓練，安全駕駛才會有概念。

日前北高雄首家以普通重機、大型重車考照為主的大新駕訓班開幕，即起報名並於11月底取得駕照，有機會獲1300元訓練費補助，訓練費原價最低2800元，補助後最低僅需1500元。