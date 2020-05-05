海巡幫接生 救回難產母牛脫離鬼門關

花蓮新城鄉一名曾姓飼主發現自家母牛難產，狂奔至海巡署東部分署第一二岸巡隊沙東機動站，請求協助接生難產母牛，海巡人員與飼主經過20分鐘奮力搶救後，終於成功協助母牛與小牛脫離鬼門關，飼主今天為感謝海巡人員幫忙，將新生小牛取名「沙東牛仔」，紀念這次溫馨接生情。

曾姓飼主說，昨天下午4點多發現母牛一直生不出來，當下很緊急，還打電話到瑞穗牧場問，得知要把母牛綁起來固定，才有辦法存活下來，趕緊就近找海巡人員幫忙。

第一二岸巡隊指出，飼主發現所飼養的母牛分娩過程中因體力不支躺在地上，以致於無法正常生產，岸巡隊獲報後，即派遣家裡也有飼養牛隻的士官長鍾智雄帶著毛巾等簡易器材，帶領3名人員前往機動站旁邊空地救援。

第二機動站士官長鍾智雄說，當時眼見母牛已奄奄一息躺在地上，且小只有前肢卡在母牛體外，認為母牛體力耗盡、無力分娩，現場3名大漢趕緊合力徒手將牛寶寶從母牛產道拉出，千鈞一髮之際救援成功，將母牛與小牛從鬼門關前救回。