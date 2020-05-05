聽新聞
test
0:00 / 0:00
海巡幫接生 救回難產母牛脫離鬼門關
花蓮新城鄉一名曾姓飼主發現自家母牛難產，狂奔至海巡署東部分署第一二岸巡隊沙東機動站，請求協助接生難產母牛，海巡人員與飼主經過20分鐘奮力搶救後，終於成功協助母牛與小牛脫離鬼門關，飼主今天為感謝海巡人員幫忙，將新生小牛取名「沙東牛仔」，紀念這次溫馨接生情。
曾姓飼主說，昨天下午4點多發現母牛一直生不出來，當下很緊急，還打電話到瑞穗牧場問，得知要把母牛綁起來固定，才有辦法存活下來，趕緊就近找海巡人員幫忙。
第一二岸巡隊指出，飼主發現所飼養的母牛分娩過程中因體力不支躺在地上，以致於無法正常生產，岸巡隊獲報後，即派遣家裡也有飼養牛隻的士官長鍾智雄帶著毛巾等簡易器材，帶領3名人員前往機動站旁邊空地救援。
第二機動站士官長鍾智雄說，當時眼見母牛已奄奄一息躺在地上，且小只有前肢卡在母牛體外，認為母牛體力耗盡、無力分娩，現場3名大漢趕緊合力徒手將牛寶寶從母牛產道拉出，千鈞一髮之際救援成功，將母牛與小牛從鬼門關前救回。
鍾智雄等人今天到母牛和小牛飼養處，看到母子均安，小牛正在喝奶十分欣慰，曾姓飼主頻頻道謝，並將小牛取名為「沙東牛仔」，感謝海巡人員的緊急教援。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言