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疫情使中國男友沒錢買機票？警苦勸保住婦人錢財

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
陳姓婦人稱自己住在中國遼寧的男友，因近日新冠肺炎疫情，工作受影響，沒錢買機票來台，急忙前往銀行匯款，遭警方識破為詐騙手法，才保住老婦錢財。記者高宇震／翻攝
陳姓婦人稱自己住在中國遼寧的男友，因近日新冠肺炎疫情，工作受影響，沒錢買機票來台，急忙前往銀行匯款，遭警方識破為詐騙手法，才保住老婦錢財。記者高宇震／翻攝

桃園市楊梅區昨天下午有1名58歲陳姓婦人，稱自己住在中國遼寧的男友，因近日新冠肺炎疫情，工作受影響，沒錢買機票來台，急忙前往銀行匯款，遭警方識破為詐騙手法，才保住老婦錢財。

楊梅警分局楊梅派出所警員郭彥廷，昨天下午接獲玉山銀行楊梅分行報案，稱有名婦人神色有異急欲匯款國外，疑似遭到詐騙。

警方立即趕赴現場，見到58歲陳姓婦人手握匯款單及新台幣現鈔便上前關心。得知陳婦要將新台幣5萬8000元兌換美金匯款給從來沒有見過面，宣稱住在中國遼寧、因新冠肺炎，工作受影響，沒錢買機票來台的男友。

而銀行行員發現是大陸的帳戶連忙通知警方，員警費盡一番唇舌，告知陳婦這是詐騙千萬不可以匯款，並發揮苦勸功力，不停戳破男友的假象，力勸婦人把這筆錢用在自己的身上比較實在。在員警和行員聯手下，才讓陳婦打消了匯款的念頭。

陳婦得知自己差點落入詐騙圈套，員警幫忙保住辛苦血汗錢，感激莫名，並表示會以親身經歷分享親友，一起來打詐。

楊梅分局長林信雄表示，國外交友詐騙案例層出不窮，剛開始多以小金額勸說匯款，取得被害人信任後再擴大金額，民眾須小心謹慎，避免上當。

陳姓婦人稱自己住在中國遼寧的男友，因近日新冠肺炎疫情，工作受影響，沒錢買機票來台，急忙前往銀行匯款，遭警方識破為詐騙手法，才保住老婦錢財。記者高宇震／翻攝
陳姓婦人稱自己住在中國遼寧的男友，因近日新冠肺炎疫情，工作受影響，沒錢買機票來台，急忙前往銀行匯款，遭警方識破為詐騙手法，才保住老婦錢財。記者高宇震／翻攝

詐騙 新冠肺炎

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