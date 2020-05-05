嘉義縣老人車禍死傷多 老人會長宣導靠左走

警政署統計，去年老人步行、騎車傷亡創新高，共281人死亡、3萬4779人掛彩，嘉義縣老人比例全國居冠，老人車禍傷亡比例也高；為減少老人車禍死傷；警察局交通隊發送LED小型爆閃燈等發光物件等多項措施；嘉義縣老人會總會理事長陳宏材宣導老人靠左走，遵守交通規則。

警政署統計，老人行人車禍比例最高縣市前三名是嘉義縣、澎湖縣、台東縣；機車車禍 比例最高依序為雲林縣、嘉義縣、屏東縣。

「老人交通事故多，原因在欠缺守法精神」陳宏材說，18鄉鎮市面積廣大，鄉下老農多，交通公共運輸不便，主要依靠機車代步，老人徒步、騎單車、機車被撞居多。

他宣導老人騎機車、單車，穿鮮艷衣服增加辨識，保護安全，「靠左走，看著車」，避免被撞，日本人交通守法精神好，反觀部分老人不遵守交通規則，闖紅燈、不走斑馬線。

交通隊說，年長駕駛人身心反應及傷害承受能力遠不如青壯族群，守法觀念顯薄弱，是事故頻傳主因，為減少老人交通傷亡事故，積極對老人聚會場所加強交通安全觀念及法令宣導。

結合交通護老專案、關懷獨居老人專案家戶宣導，分發LED小型爆閃燈等發光物件，供高齡者晨昏或夜間外出活動 步行或騎自行車時，可以警示來車注意，透過勸導及執法，改善高齡者事故問題。

嘉義區監理所說，75歲以上老人換駕照6月30日到期，逾期註銷駕照，目前全縣有近7成完成換證，將持續宣導換證，並主動下鄉巡迴辦理。