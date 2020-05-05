聽新聞
test
0:00 / 0:00
交通違規舉發縮短為1個月？警政署：影響執法建議維持
道路交通處罰條例第90條規定違規逾3個月不得舉發，多名立委認為時間太長，民眾恐被連續開罰而不自知，且不利救濟，提案修法改為1個月；警政署說，縮短舉發違規時限，勢必影響交通執法品質，建議維持現行規定。
警方舉發交通違規方式，包括當場舉發、逕行舉發、職權舉發、肇事舉發、民眾檢舉舉發，其中肇事、民眾檢舉所需時間較長。
警政署說，若發生車禍，須配合當事人製作談話紀錄，審視現場圖、照片等資料，常無法在事故發生時立即完成，至於受理民眾檢舉，需要時間查證，如派員審視違規地點交通工程、通知檢舉人補正、通知被檢舉人到案說明等，查證屬實才會舉發。
根據道路交通處罰條例第9條，民眾不服舉發，應在30天內向處罰機關陳述意見；有立委質疑，舉發違規時限太長，受限監視器畫面保存時間，影響民眾申訴。
警政署說，警方逕舉會將相片、影片等佐證資料保存1年，不至於發生民眾提出申訴卻無相關資料供查證，此外，各地監視器建置多以治安為目的，並非交通執法，無法用來舉發交通違規。
台北市交通員警說，各縣市警察局實務上舉發時限不同，北市受理民眾檢舉後為20天，科技執法或貼白單舉發超速、違停、闖紅燈等為14天，不會用到3個月，但部分縣市警力較少，相對違規量大，可能拖長時間，若民眾機車被移動導致違停，申訴時可能調不到監視器。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言