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交通違規舉發縮短為1個月？警政署：影響執法建議維持

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

道路交通處罰條例第90條規定違規逾3個月不得舉發，多名立委認為時間太長，民眾恐被連續開罰而不自知，且不利救濟，提案修法改為1個月；警政署說，縮短舉發違規時限，勢必影響交通執法品質，建議維持現行規定。

警方舉發交通違規方式，包括當場舉發、逕行舉發、職權舉發、肇事舉發、民眾檢舉舉發，其中肇事、民眾檢舉所需時間較長。

警政署說，若發生車禍，須配合當事人製作談話紀錄，審視現場圖、照片等資料，常無法在事故發生時立即完成，至於受理民眾檢舉，需要時間查證，如派員審視違規地點交通工程、通知檢舉人補正、通知被檢舉人到案說明等，查證屬實才會舉發。

根據道路交通處罰條例第9條，民眾不服舉發，應在30天內向處罰機關陳述意見；有立委質疑，舉發違規時限太長，受限監視器畫面保存時間，影響民眾申訴。

警政署說，警方逕舉會將相片、影片等佐證資料保存1年，不至於發生民眾提出申訴卻無相關資料供查證，此外，各地監視器建置多以治安為目的，並非交通執法，無法用來舉發交通違規。

北市交通員警說，各縣市警察局實務上舉發時限不同，北市受理民眾檢舉後為20天，科技執法或貼白單舉發超速、違停、闖紅燈等為14天，不會用到3個月，但部分縣市警力較少，相對違規量大，可能拖長時間，若民眾機車被移動導致違停，申訴時可能調不到監視器。

違停 北市 交通違規

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