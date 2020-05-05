南方澳斷橋事實報告出爐 地方盼新橋3年完工別跳票

去年10月1日南方澳跨港大橋崩塌，造成六名外籍漁工罹難，12人輕重傷。歷經七個月調查，國家運輸安全調查委員會今天發布事實資料報告，該報告也攸關遲未定案的港務公司懲處名單。報告指出，除了完工21年僅進行三次油漆、鋪面工程，2016年4月28後該橋梁未再做過橋梁檢測，瀝青鋪面也是原來的兩倍，分布也不均勻，增加厚度就是增加重量；至於13條鋼索繡蝕狀況同是關鍵，不過繡蝕程度仍待運安會公布。

2020-05-05 14:20