前隨扈燒炭自殺身亡 苗栗縣長徐耀昌錯愕

苗栗縣長徐耀昌前隨扈、頭份警察分局偵查佐徐志純今天被發現在國道3號新竹縣關西服務區燒炭自殺身亡，徐耀昌及同事一片錯愕，認為徐志純最近並沒有異常，猜不透尋短的原因。

徐志純從警20多年，徐耀昌當選縣長後擔任隨扈，去年底遭爆料去年10月間與林姓友人到頭份市一家有女子坐檯的KTV酒店消費，還幫友人出頭打人，當時警方調查，認定徐志純只是上前勸架，並未藉警察身分施壓，但涉足不正當場所，違反風紀記2小過調職處分。

調職後徐志純歸建，只有在徐耀昌隨扈請假時偶爾代班，他生前個性活潑，談起遭爆料，都說是公親變事主，自認倒楣，也沒有特別情緒反應，徐耀昌及同事都說，徐志純最近工作及言行也都正常，積休假4天，今天是第3天，傳出自殺的消息，讓他們錯愕與不解。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )