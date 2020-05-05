快訊

【國民黨重生路3】江啟臣主導黃復興改革 為連任鋪路？

提15項施政成績單、援引心經 韓國瑜6千字罷免答辯書曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名醫家火警矚目住警器受重視 高市消防員電話接到手軟

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄市消防局與所屬各消防分隊2天來接到不少民眾詢問安裝住警器電話，有人形容根本是「接到手軟」。因多數詢問的民眾不符市府補助資格，消防局也呼籲，市府補助僅是拋磚引玉，不符資格民眾還是只能以自行購買為主。記者邱奕能／攝影
高雄市消防局與所屬各消防分隊2天來接到不少民眾詢問安裝住警器電話，有人形容根本是「接到手軟」。因多數詢問的民眾不符市府補助資格，消防局也呼籲，市府補助僅是拋磚引玉，不符資格民眾還是只能以自行購買為主。記者邱奕能／攝影

近來錢櫃大火、高雄名醫家火警釀成多人傷亡。高雄市消防局與所屬各消防分隊2天來接到不少民眾詢問安裝住警器電話，有人形容根本是「接到手軟」。因多數詢問的民眾不符市府補助資格，消防局也呼籲，市府補助僅是拋磚引玉，不符資格民眾還是只能以自行購買為主。

高市消防局指出，去年高雄市建築物火災就發生979件，多數是煮食不慎、電器設備不良及火種遺落占絕大多數。近來透過不斷災防宣導，民眾意識逐漸抬頭，相對火警案件數量減少相當有感。

除市府補助外，自7年前到現今，高雄市消防局接獲外界善心人士林秀卿女士及善心團體等捐贈，累計達6萬6514顆，消防分隊也定期協助民眾安裝住警器，目前庫存量不足；上周市府預算購買的5100多顆住警器已驗收通過，消防局這2天內會陸續發交給各救災救護大隊、分隊。

據了解，這2天以來民眾詢問高市消防局住警器安裝的電話，保守估計有數百通，有消防員形容接電話接到簡直「手停不下來」。

消防局說，中低收入戶、身心障礙、獨居長輩等弱勢族群，還有鐵皮屋、木造及老舊建築物是住警器優先補助對象。因每年預算數量有限，消防局盼以拋磚引玉理念，提升民眾意識，未符合資格民眾，還是只能以自行購買為主。

有消防員建議，消防居家安全仍然要靠自我保護意識，若是僅仰賴公務機關的強制力要求，再多補助也滿足不了需求。

消防局也呼籲，除了住警器外，家中少堆置易燃物品、使用磚牆、RC水泥等也能有效阻絕火源。

高雄市 消防員

延伸閱讀

除濕機火警頻傳 台中市消防局籲民眾檢視自家機種

高雄名醫家5死火場引注目 機車騎士分心出車禍

台肥台中港廠火警 5樓斗昇機肥料悶燒

新北推火警VR逃生 副市長驚嘆逼真

相關新聞

名醫家火警矚目住警器受重視 高市消防員電話接到手軟

近來錢櫃大火、高雄名醫家火警釀成多人傷亡。高雄市消防局與所屬各消防分隊2天來接到不少民眾詢問安裝住警器電話，有人形容根本...

「照顧同仁不是口號」 老高醫人感念賴文德的情義

高醫前院長賴文德住家惡火奪走5條人命，賴的女兒、女婿、3名外孫命喪火窟，賴文德當高醫院長時期，以行動照顧、支持同仁，營造...

2樓桌子是起火點 家屬今招魂

高醫前院長賴文德住家惡火奪去五命，檢警消兩度現場勘驗，依照「火流」推測，判定最初起火點是二樓樓梯附近一張桌子，但當時桌面有無擺放電器或有電線，由於現場燒化嚴重無法肉眼辨識，須等待進一步火調結果，報告一個月內完成。

【懶人包】你還沒裝火災住警器嗎？四張圖解密兼保命

高雄名醫賴文德住家5月3日清晨發生火災，釀成包括女兒、女婿及3名小孫子等五人葬身火窟的悲劇。消防員初勘賴家未裝設住宅用火災警報器（簡稱住警器），以致起火時疑似無法啟動通報。根據美國統計，2009年到2013年居家火災案件，家中未裝設住警器或住警器未啟動者，死亡比率為1.18%，有裝設住警器及時預警逃生者，死亡率則減半至0.53%。

高雄名醫住家惡火5人亡 消防局火調科今再進入調查

高雄名醫賴文德位於三民區大連街的5層透天民宅昨上午傳火警，賴的大女兒、女婿一家五口命喪火場，遺體暫放在高醫。今天高市消防...

老透天厝、公寓多數沒加裝火災警報器？ 他曝2觀念難撼動

高雄市三民區昨日（3日）發生一起民宅大火，高醫前院長賴文德的女兒、女婿、孫子等5人葬身火窟，而外界也開始注意居家防火措施的安裝，避免類似悲劇再次發生。對此，有網友發文討論，表示舊透天厝和公寓普遍沒加裝火災警報器，原因是老一輩的傳統觀念，而他也強調只有「立法」強迫安裝才能杜絕這種情況。

熱門新聞

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

孫子刺殺阿嬤又勒脖路人拖1百公尺 對胞姊說「我會繼續殺人」

他「逆時中」被法辦 法官不罰還讚：反而使疫情透明

新莊53歲居家檢疫男暴斃 他5月1日剛從大陸回來

看緊荷包！南投最吸金測速桿 沿線再增6測速點

台南殺警凶嫌梅文魁 二審加重改判無期徒刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。