名醫家火警矚目住警器受重視 高市消防員電話接到手軟

近來錢櫃大火、高雄名醫家火警釀成多人傷亡。高雄市消防局與所屬各消防分隊2天來接到不少民眾詢問安裝住警器電話，有人形容根本是「接到手軟」。因多數詢問的民眾不符市府補助資格，消防局也呼籲，市府補助僅是拋磚引玉，不符資格民眾還是只能以自行購買為主。

高市消防局指出，去年高雄市建築物火災就發生979件，多數是煮食不慎、電器設備不良及火種遺落占絕大多數。近來透過不斷災防宣導，民眾意識逐漸抬頭，相對火警案件數量減少相當有感。

除市府補助外，自7年前到現今，高雄市消防局接獲外界善心人士林秀卿女士及善心團體等捐贈，累計達6萬6514顆，消防分隊也定期協助民眾安裝住警器，目前庫存量不足；上周市府預算購買的5100多顆住警器已驗收通過，消防局這2天內會陸續發交給各救災救護大隊、分隊。

據了解，這2天以來民眾詢問高市消防局住警器安裝的電話，保守估計有數百通，有消防員形容接電話接到簡直「手停不下來」。

消防局說，中低收入戶、身心障礙、獨居長輩等弱勢族群，還有鐵皮屋、木造及老舊建築物是住警器優先補助對象。因每年預算數量有限，消防局盼以拋磚引玉理念，提升民眾意識，未符合資格民眾，還是只能以自行購買為主。

有消防員建議，消防居家安全仍然要靠自我保護意識，若是僅仰賴公務機關的強制力要求，再多補助也滿足不了需求。

消防局也呼籲，除了住警器外，家中少堆置易燃物品、使用磚牆、RC水泥等也能有效阻絕火源。