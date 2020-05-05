影／防疫悶壞了 失聯移工五一登上淡水舞台被警逮

五一勞動節連假期間，新北市淡水老街湧現大量遊客，警方每天配合區公所實施人、車分流管制，同時勸導民眾配戴口罩、保持社交距離，前天晚上在金色水岸舞台上看見數名外籍移工未戴口罩喝酒聊天，意外查獲1名逾期居留2年的失聯移工。

前天晚間7時50分，淡水警分局中正路派出所所長黃俊龍與警員吳孟軒，至渡船頭商圈執行巡邏勤務配合防疫宣導，看到4名移工圍坐在金色水岸舞台上喝酒，便趨前關心一下。

不料其中1人看到警察靠近，很明顯就把眼神和腳步慢慢飄走，猛然拔腿狂奔。當時河畔商圈人潮眾多，怎麼可能跑得掉？

民眾看到警察大聲呼喊追著人跑，馬上就有熱血青年跳出來伸出仗義援手，協助員警擋路、聯手壓制逮捕30歲范姓越南籍移工，經查他已經逾期居留近2年，警方偵詢後依法將人移交給移民署專勤隊。

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