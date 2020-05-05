防狼噴霧攻擊肇事駕駛 開車被撞反吃傷害官司

黃姓男子開車時與一輛物流業貨車發生擦撞，左後照鏡掉漆，與對方理論時有肢體衝突，他回到駕駛座拿出防狼噴霧，涉嫌噴向貨車司機的臉，造成對方右眼表層角膜炎，基隆地檢署偵結，依傷害罪嫌起訴他。

至於黃以貨車司機朝他車窗揮拳洩憤，造成他與妻小心生畏懼，車窗還無法升降等提告，檢察官調查後認為，黃的車窗未達不堪使用程度，車內小孩也未受驚嚇哭泣，所控妨害自由、恐嚇和毀損罪嫌不足，不起訴處分。

警方調查，黃男去年12月6日晚上駕車行經基隆市基金一路外側車道時，被行駛內側車道的貨車撞上左照後鏡，導致掉漆。黃按喇叭示意貨車停車後，兩人下車理論。

黃指控，貨車司機用力推他的後背，他回到駕駛座後見對方靠近，為免自己及車內妻子、8歲小孩遭遇不測，拿出防狼噴霧朝對方臉部噴，並鎖上車門、車窗。貨車司機拉扯車門，還用左手重擊駕駛座車窗，導致無法正常升降，妻小也為此心生畏懼。

貨車司機辯稱，當時後車持續按喇叭，超車後減速示意他停車，問他是不是要筆事逃逸？他回，「不然去看你車子的狀況」，當他要下車的時候，黃用左手肘推他腹部，後來又用手掌推他胸口，他才會推回去。

還說，黃男對他說「你是不是要動手？」就回到車上，他跟去看黃的車並沒有明顯損壞，此時黃拿出辣椒噴霧噴他的臉，還把車窗關起來。因為懷疑黃要逃跑，才會用拳頭擊打車窗，揮手要黃下車說明。他回車上打電話報警時，黃就開車離去。

基隆地檢署檢察官勘驗黃車的行車記錄器，畫面兩車本來都在內側車道，黃車在後方。黃開到外側車道超車，但前方有車輛停放而減速。貨車司機從黃車左邊經過時傳出「砰」聲響，應是貨車撞上黃車左後照鏡。

黃開車到貨車前方示意，貨車停到路邊後，黃車停在後方。黃下車走到貨車的駕駛座旁，黃用左手臂碰觸貨車司機後走向自己的車，貨車司機用力推黃的後背，黃差點跌倒。

黃回駕駛座後，拿防狼噴霧噴貨車司機並關上車窗。貨車司機用手摸右眼，接著發現拉不開車門，便拍打黃的車窗。貨車司機走回貨車時，黃開車離去，此時車內小孩並未哭泣。

檢察官認為，貨車司機是遭黃以手臂推擠才反推，後來受防狼噴霧攻擊右眼疼痛，欲開車門與黃理論，拉不開才朝車窗揮拳洩憤；過程中車內小孩無哭泣，也難認黃家人心生畏懼。

黃提出汽車修理廠估價單，證明左前車窗無法正常升降。檢方查出，黃在去年12月13日到修車廠檢查，左前車窗確實無法正常升降，但接待專員重複操作車窗按鍵即恢復作動。廠方指黃並未送修，故障原因是零件損壞、超過年限自然損壞，或遭人重擊受損無從判斷，認定貨車司機罪嫌不足不起訴。