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苗栗後火車站機車違停亂 警方今年已舉發555件
前瞻基礎建設「城鎮之心」苗栗火車站周邊景觀改善計畫施工中，龔小姐向聯合報系投訴，工程規畫沒有考量機車停車需求，以致後火車站新設紅磁磚人行道機車違規停放，警方不大刀闊斧開罰，禁停告示視若無睹，惡性循環造成亂象。
苗栗縣政府水利處長楊明鐃回應指出，「城鎮之心」就是要改造景觀，如果一出火車站就是機車「海」，就不用改善了，何況使用者付費，部分民眾機車不停進收費停車場，卻要公家規畫停車格，而且違規停車，也不合情理。
苗栗警察分局表示，今年1到4月苗栗後火車站已告發違規停車344件，4月27日至5月3日逕行舉發211件，北苗派出所平日均編排勤務取締，另接獲檢舉違規停車案件，立即派遣線上巡邏警力取締告發，決無姑息怠惰，分局將持續針對易違規路段加強違規停車取締告發，以維護用路人安全。
龔小姐向聯合報系投訴指出，5月3日發現苗栗後火車站新建紅磁磚人行道，大大紅色告示「人行道禁止停車，違者加強取締拖吊」，兩個多月以來未見員警開單告發開罰，讓人質疑苗栗分局為何老是不重視交通違規亂象？警方不大刀闊斧開罰，違規民眾當然不放在眼裡。
此外，現在後站還在施工，停車場機車位原本已經夠少，為什麼後站有這麼多經費蓋綠地，卻沒有空間畫設機車格，難道公部門站在公共交通的「公共財」立場，不能為民著想嗎？後站新違停亂象嚴重，相關單位要趕緊通盤檢討，不要像施工前水泥墊高，技術性惡機車整騎士，更不要拿附近私人停車場搪塞。
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