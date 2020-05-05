苗栗後火車站機車違停亂 警方今年已舉發555件

前瞻基礎建設「城鎮之心」苗栗火車站周邊景觀改善計畫施工中，龔小姐向聯合報系投訴，工程規畫沒有考量機車停車需求，以致後火車站新設紅磁磚人行道機車違規停放，警方不大刀闊斧開罰，禁停告示視若無睹，惡性循環造成亂象。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃回應指出，「城鎮之心」就是要改造景觀，如果一出火車站就是機車「海」，就不用改善了，何況使用者付費，部分民眾機車不停進收費停車場，卻要公家規畫停車格，而且違規停車，也不合情理。

苗栗警察分局表示，今年1到4月苗栗後火車站已告發違規停車344件，4月27日至5月3日逕行舉發211件，北苗派出所平日均編排勤務取締，另接獲檢舉違規停車案件，立即派遣線上巡邏警力取締告發，決無姑息怠惰，分局將持續針對易違規路段加強違規停車取締告發，以維護用路人安全。

龔小姐向聯合報系投訴指出，5月3日發現苗栗後火車站新建紅磁磚人行道，大大紅色告示「人行道禁止停車，違者加強取締拖吊」，兩個多月以來未見員警開單告發開罰，讓人質疑苗栗分局為何老是不重視交通違規亂象？警方不大刀闊斧開罰，違規民眾當然不放在眼裡。