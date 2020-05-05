老車遭警查扣不領 拍賣後24萬欠款還是會上門

不要以為車輛遭警方查扣不領回也沒關係！高雄市湖內警分局近日一口氣拍賣56部查扣車輛，其中一輛轎車積欠近25萬罰款或稅金，扣除車子賣價還要被催繳24萬元。警方表示，查扣車輛公告3個月後進入拍賣程序，所得金額會先扣除車主未繳納罰款、稅金，不足部分還是會向車主催繳，千萬不要以為車輛被查扣就沒事。

民眾汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌、未懸掛號牌，或者酒後駕車，上述情況可能遭警方查扣車輛。遭到查扣車輛，車主若未持繳納證明領回，造冊公告3個月後，車輛將進入公開拍賣程序。

近日湖內警分局拍賣56輛汽機車，汽車每輛1萬元、機車2200元，總所得18萬5600元。警方指出，拍賣車輛中，其中一輛 1995年份的日產轎車，稅金與罰金累計近25萬元， 拍賣所得依序清償牌照稅、燃料稅與交通罰款，所得扣除相關未繳納的款項，不足部分，各權責單位還是會依行政執行法強制執行。