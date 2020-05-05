花蓮富源段車禍 女性駕駛2男童受傷送醫

省道台9線247.6公里處富源段今天上午發生一起車禍意外，因一輛自小客車超車不慎撞翻另一輛小客車，車上女性駕駛和2名男童受傷，警消獲報救出3人送醫救治，肇事原因警方調查中。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊表示，上午近8時左右接到民眾報案稱，在台9線瑞穗富源加油站前有翻車事故。警消到場後發現一輛自小客車翻覆在北上車道旁草地，立即協助車上受傷的1大2小脫困。

警消表示，駕駛為42歲林姓婦人，車上載有7歲和11歲男童，3人所幸都只有輕傷，意識清醒，已送醫治療。肇事駕駛均有合格駕照，無酒精反應。

由於現場車輛有漏油情形，隨即派出消防車警戒待命。附近民眾說，翻車的自小客車原本行駛南下車道，疑似遭同向車輛側撞，導致衝出翻覆在北上車道上。警方已依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送鑑驗單位分析，以釐清肇責。