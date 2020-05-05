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不良示範！雲林議員酒駕肇事向社會大眾道歉
雲林縣議員林深三日晚上為民服務，被好意村民勸酒，喝了一杯酒後開車離開，在麥寮往東勢鄉雲153號公路和一輛轎車相撞，幸兩人傷勢不重，事後黃姓當事人的朋友將送醫過程PO網，並指警方包庇議員，林深今坦承酒駕並向社會大眾道歉。
警方今天也說明事發過程並強調整起事故均依法程序處理，已對林議員完成酒測和筆錄。
林深今天說明指出，當晚他到東勢鄉為民服務，對方好意一直勸酒，喝了一杯酒，隨即離開準備回麥寮鄉，路經雲153線東勢鄉和麥寮交界附近，和一輛轎車相撞，他和對方都受輕傷，當時他也自知身為公眾人物酒後開車是不對，當下也詢問對方傷勢並向對方說，他願負責為對方修車並要探望對方，但對方表示先要休養。
對於當晚送醫時，被指控警方包庇且拒絕簽名，林深強調絕無此事，當時因兩人都有受傷，警方先將他和對方兩人都送醫，到醫院完成初步X光等檢驗完後，再由警方進行酒測並完成筆錄，他的酒測值0.55超標，身為民意代表作了不良示範，他坦然面對，並向社會大眾道歉，願負起應負責任。
台西分局第五組長李慶輝說明指出，這起事故警方均均依法程序處理，已對林議員完成酒測和筆錄，一切依法處理。至於有人指控為何沒在第一現場酒測，警方表示，這是一起A2受傷事故，依規定須先將傷者送醫後再酒測，這起事故當事的兩人均在送後酒測，並無偏坦任何一方。
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