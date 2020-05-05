除濕機火警頻傳 台中市消防局籲民眾檢視自家機種

台中市今年以來已陸續在霧峰、外埔、大里傳出3起住宅使用中的除濕機火警，幸好無造成人員傷亡，不過去年台中市有發生9起除濕機火警，發生場所都是住宅，造成4人受傷，台中市消防局火調科分析，今年的3起除濕機火警，經事後調查都是廠商公告召回的機種，呼籲市民使用除濕機前，上網查詢相關資訊，確認自家使用的除濕機是否是公告召回機種。

台中市消防局統計，去年發生除濕機火災9件，發生場所均為住宅，造成4人受傷，今年迄今，霧峰區、外埔區及大里區也有3件住宅使用中除濕機起火，濃煙煙流均造成室內天花板燒損燻黑嚴重，幸好無人受傷。

台中市消防局事後調查，今年的3件除濕機火警，住戶都已使用除濕機約10至15年，且都使用公告召回機種。

台中市消防局火調科研判，今年3案的除濕機外殼嚴重燒失、僅殘留內部部分金屬零組件，控制基板均燒損、燒失嚴重，兩台控制機板燒毀、其一電容器嚴重受燒變形，另一台除濕機控制基板燒失、內部電源配線短路熔斷燒損嚴重，不排除除濕機內部機件不良，以及電源配線短路為引燃火災原因。

台中市消防局呼籲，使用除濕機前，除了注意是否為瑕疵召回產品外，因除濕機為電功率較大產品，應使用於獨立插座，避免以延長線續接使用；使用時應觀察是否有滿水無法自動斷電情形，並注意購買使用已久的除濕機，內部零組件及配線易老化有瑕疵，須定期維修保養或汰舊換新，以杜絕火災危害居住安全。