快訊

新莊53歲居家檢疫男暴斃 他5月1日剛從中國大陸回來

櫻井翔節目介紹「鐵人大臣」陳時中 3分鐘內容逼哭台網友

高雄名醫家5死火場引注目 機車騎士分心出車禍

聯合報 / 記者林保光/高雄即時報導
高雄名醫賴文德住處火警後，常有騎士路過屋前就停車觀看。記者林保光／攝影
高雄名醫賴文德住處火警後，常有騎士路過屋前就停車觀看。記者林保光／攝影

高雄市三民區大連街5月3日透天樓房火警，高雄名醫賴文德女兒、女婿和外孫5人不幸死亡，賴家火場引起路過民眾注目，上午仍時有民眾圍觀，議論紛紛，卻有機車騎士在賴家屋前的路口，疑因看火場房子，不慎發生擦撞，幸好僅機車車身輕微受損，2騎士並無大礙。

今天上午8點40分左右，陳姓騎士與程姓婦人騎機車，分別南北向、東西向經過賴家大連街路口，2人車速都慢，突然間就碰撞，程婦跌下車，右腳輕微擦傷，但2人都否認看火場屋子才出車禍。

高醫前院長賴文德因曾獲商業周刊「百大良醫」推薦，5月3日上午透天5樓樓房火警，賴的大女兒賴韋安、女婿黃彥傑與3名外孫送醫不治，昨天就曾有不少路人及民眾圍觀火警後的房子，警方也派員叫群聚的民眾離開，避免路口交通受影響。

高雄名醫家火場前今天有2騎士車禍。記者林保光／攝影
高雄名醫家火場前今天有2騎士車禍。記者林保光／攝影
高雄名醫家火場前今天有2騎士車禍。記者林保光／攝影
高雄名醫家火場前今天有2騎士車禍。記者林保光／攝影
高雄名醫賴文德住處火警後，今天仍有民眾在火場屋前議論。記者林保光／攝影
高雄名醫賴文德住處火警後，今天仍有民眾在火場屋前議論。記者林保光／攝影

火災 賴文德

延伸閱讀

2樓桌子是起火點 家屬今招魂

高雄名醫住家惡火5人亡 消防局火調科今再進入調查

名醫賴文德住家大火 婿女外孫5口相擁亡

烈火阻雲梯車搜救… 關鍵30分鐘 消防員攻上4樓已太遲

相關新聞

中坑派出所長吳坤源病逝 主動脈剝離搶救不治

台中市東勢警分局中坑派出所長吳坤源本月２日在派出所執勤突感胸痛，送醫急救不治，診斷為主動脈剝離，他因公死亡，台中市長盧秀...

除濕機火警頻傳 台中市消防局籲民眾檢視自家機種

台中市今年以來已陸續在霧峰、外埔、大里傳出3起住宅使用中的除濕機火警，幸好無造成人員傷亡，不過去年台中市有發生9起除濕機...

高雄名醫家5死火場引注目 機車騎士分心出車禍

高雄市三民區大連街5月3日透天樓房火警，高雄名醫賴文德女兒、女婿和外孫5人不幸死亡，賴家火場引起路過民眾注目，上午仍時有...

台肥台中港廠火警 5樓斗昇機肥料悶燒

台肥台中港廠今天凌晨發生火警，消防隊搶救，到今天早上撲滅火勢，起火原因調查中。

民生社區暗夜大火 疑點蚊香釀災

台北市高級地段民生社區今天凌晨傳出火警，位於三民路與延壽街的「健安新城」軍宅，有間10樓住戶疑點蚊香不慎燒到書籍，火勢延...

又見透天厝火警 夫妻1死1傷

桃園市龜山區一棟三樓透天厝昨天凌晨起火，屋內六人有四人逃出，但六十歲林姓男子和五十五歲游姓妻子在三樓睡覺受困，被救出送醫均昏迷，夫死、妻重傷。警、消初步調查起火點在二樓，疑電線走火，因屋內均木板隔間，助長火勢，起火原因還要調查。

自撞翻車 他爬出車外被輾死

五十六歲張姓男子昨天凌晨駕車行經台八四線，失控自撞護欄翻車在外車道，張爬出車外來不及離開，被後方五十二歲張姓男子駕油罐車撞上，當場斷頭慘死；後方五十四歲劉姓男子駕砂石車閃避不及也撞上張轎車並疑輾過遺體，一併依過失致死罪嫌送辦。

替女揪團購還共赴摩鐵 2線2星警官遭拔主管

高雄市警某分局一名已婚2線2星警官，遭檢舉疑有不當男女交往情形，除幫對方揪團購，還曾一起上摩鐵開房；警方調查時這名官警解...

影／新北警員看不慣醉漢對女性施暴 執法過當被移送

新北市三重警分局廖姓警員今天被路人錄影上傳臉書社團，質疑執法過當連呼已經被上銬的酒醉男子9個巴掌。警方內部調查後表示，廖...

北市消防局7單位非執勤車禍竟高達63％ 消防員肇責獲理賠471萬

根據台北市消防局統計，台北市從2015年至2019年間，消防局所屬各式車輛的車禍事故件數一共有72件，共造成10名消防員...

萬年電器小心惹火上門 苗栗縣消防局分析民眾盲點

國內接連發生疑似電器使用不慎引起火災，造成重大傷亡，苗栗縣政府消防局統計，去年至今年4月共發生1483件火災，電器因素高...

彰化區間測速出包！撤銷3千多張罰單 警局長：將向廠商求償

台61西濱彰化段區間測速出包，彰化警察局撤銷３千多張罰單，彰化縣警察局方仰寧今天在縣議會遭議員質詢，方仰寧說，民眾申訴後...

熱門新聞

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

孫子刺殺阿嬤又勒脖路人拖1百公尺 對胞姊說「我會繼續殺人」

他「逆時中」被法辦 法官不罰還讚：反而使疫情透明

看緊荷包！南投最吸金測速桿 沿線再增6測速點

台南殺警凶嫌梅文魁 二審加重改判無期徒刑

新北警員連呼家暴男9巴掌 執法過當被移送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。