高雄名醫家5死火場引注目 機車騎士分心出車禍

高雄市三民區大連街5月3日透天樓房火警，高雄名醫賴文德女兒、女婿和外孫5人不幸死亡，賴家火場引起路過民眾注目，上午仍時有民眾圍觀，議論紛紛，卻有機車騎士在賴家屋前的路口，疑因看火場房子，不慎發生擦撞，幸好僅機車車身輕微受損，2騎士並無大礙。

今天上午8點40分左右，陳姓騎士與程姓婦人騎機車，分別南北向、東西向經過賴家大連街路口，2人車速都慢，突然間就碰撞，程婦跌下車，右腳輕微擦傷，但2人都否認看火場屋子才出車禍。