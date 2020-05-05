高雄名醫家5死火場引注目 機車騎士分心出車禍
高雄市三民區大連街5月3日透天樓房火警，高雄名醫賴文德女兒、女婿和外孫5人不幸死亡，賴家火場引起路過民眾注目，上午仍時有民眾圍觀，議論紛紛，卻有機車騎士在賴家屋前的路口，疑因看火場房子，不慎發生擦撞，幸好僅機車車身輕微受損，2騎士並無大礙。
今天上午8點40分左右，陳姓騎士與程姓婦人騎機車，分別南北向、東西向經過賴家大連街路口，2人車速都慢，突然間就碰撞，程婦跌下車，右腳輕微擦傷，但2人都否認看火場屋子才出車禍。
高醫前院長賴文德因曾獲商業周刊「百大良醫」推薦，5月3日上午透天5樓樓房火警，賴的大女兒賴韋安、女婿黃彥傑與3名外孫送醫不治，昨天就曾有不少路人及民眾圍觀火警後的房子，警方也派員叫群聚的民眾離開，避免路口交通受影響。
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