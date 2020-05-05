台南市北區五岔路口車禍多 警提醒機車兩段左轉

台南市北區海安、臨安、公園南路口為多岔路口，當地民眾稱為「五岔路口」，因路型複雜，行車動線相互交織，被列為台南市易肇事路口之一，市警五分局今天說，該路口現列入兩段式左轉管制，期能有效降低該處車禍事故發生。

市警五分局統計，今年2月至4月「五岔路口」車禍事故共發生19件，已較去年同期減少5件，並從2月起派員加強該處交通疏導與取締機慢車未依規定兩段式左轉，並事先配合交通局增設告示牌，提醒行經用路人需依規定兩段式左轉，

五分局分局長陳錦文率振興里長童小芸、守望相助隊及地方民力上街宣導並呼籲行經機慢車騎士行經該處，除需依規定行駛外，並於該路口轉彎時，需注意兩段式左轉，以保障行車安全。