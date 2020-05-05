台南市北區五岔路口車禍多 警提醒機車兩段左轉
台南市北區海安、臨安、公園南路口為多岔路口，當地民眾稱為「五岔路口」，因路型複雜，行車動線相互交織，被列為台南市易肇事路口之一，市警五分局今天說，該路口現列入兩段式左轉管制，期能有效降低該處車禍事故發生。
市警五分局統計，今年2月至4月「五岔路口」車禍事故共發生19件，已較去年同期減少5件，並從2月起派員加強該處交通疏導與取締機慢車未依規定兩段式左轉，並事先配合交通局增設告示牌，提醒行經用路人需依規定兩段式左轉，
五分局分局長陳錦文率振興里長童小芸、守望相助隊及地方民力上街宣導並呼籲行經機慢車騎士行經該處，除需依規定行駛外，並於該路口轉彎時，需注意兩段式左轉，以保障行車安全。
陳錦文說，交通執法目的是為改善該處交通違規情況，並期能透過結合地方民力上街宣導，保障市民行車安全，並有效降低該處之車禍事故發生。
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