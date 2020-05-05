台南永康巡守隊大力助防疫 中隊長羅詠騰贈物資感謝

桃園市龜山區一棟三樓透天厝昨天凌晨起火，屋內六人有四人逃出，但六十歲林姓男子和五十五歲游姓妻子在三樓睡覺受困，被救出送醫均昏迷，夫死、妻重傷。警、消初步調查起火點在二樓，疑電線走火，因屋內均木板隔間，助長火勢，起火原因還要調查。

2020-05-04 23:50