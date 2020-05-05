台南永康巡守隊大力助防疫 中隊長羅詠騰贈物資感謝
台南市永康守望相助隊中隊長羅詠騰為感謝轄內9處社區巡守隊，積極協助新冠肺炎防治宣導工作，昨晚贈防疫口罩補助經費與消毒酒精等物資，「表達敬意及激勵士氣」。永康分局分局長呂世明感謝巡守隊協助維護治安，並邀請永康衛生所護理師周千惠，趁機宣導新冠肺炎防治觀念。
羅詠騰表示，今年轄內各社區巡守隊特別辛勞，尤其防治肺炎宣導工作，配合永康分局前往夜市、市場等人潮群聚處擴大宣導，呼籲商家及民眾共同遵守中央政策，強化防疫相關作為。巡守隊員們積極投入宣導，也應保護他們的健康，特別與副中隊長陳添旺、總幹事尤豔玲等幹部，共同捐贈相關物資，當巡守隊後盾，讓他們無後顧之憂。
分局長呂世明表示，臺南市政府因應新冠肺炎疫情，各項防疫工作超前部署，只要民眾落實戴口罩、量體溫、使用肥皂勤洗手、酒精消毒及保持社交安全距離等規定，相信疫情即將趨緩，不必過度擔憂。並在此呼籲，如在臉書社團、LINE群組等發現涉及疫情之不明訊息，應先向主管機關查證真偽，勿隨意「轉傳」散布，避免觸法，請大家共同防止網路假訊息流傳。
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