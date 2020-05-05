民生社區暗夜大火 疑點蚊香釀災

台北市高級地段民生社區今天凌晨傳出火警，位於三民路與延壽街的「健安新城」軍宅，有間10樓住戶疑點蚊香不慎燒到書籍，火勢延燒，10樓住家客廳幾乎被大火吞噬，警消獲報派出近20輛消防車及雲梯車救援，火勢稍早已撲滅，有多人疑嗆傷送醫。

由於火災發生約在凌晨4時，不少「健安新城」住戶正在睡夢中，被濃濃煙味嗆醒，不少住戶趕緊帶著父母、小孩下樓逃生，也驚醒不少其他住戶。

警消表示，最近因天氣炎熱，起火的10樓住戶睡覺前，疑似點蚊香驅趕蚊蟲，沒想到蚊香卻燒到書籍，由於書籍是易燃物，火勢瞬間燃燒，火舌從客廳竄出到陽台，所幸及時撲滅。

據了解，由於這場火勢並不小，除了消防隊派出大批消防車救援外，轄區松山警分局、松山派出所、三民派出所、東社派出所也派出大批警力到場支援。