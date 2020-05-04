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替女揪團購還共赴摩鐵 2線2星警官遭拔主管
高雄市警某分局一名已婚2線2星警官，遭檢舉疑有不當男女交往情形，除幫對方揪團購，還曾一起上摩鐵開房；警方調查時這名官警解釋兩人為國小同學，僅載女方去摩鐵沒進入，但承認曾單獨登門造訪，互動確實頻繁，分局調查後記申試並預防性調整，調內勤職務。
檢舉指出，這名已婚警官幫另名已婚女子販賣水餃，在分局揪團購，兩人還一同出入汽車旅館，有不當男女交往的情況。
督察組介入調查後，警官說女子是國小同學，因對方販售冷凍水餃，才幫忙開團購推銷給同事，以及給單位伙食團訂購，每顆販售3.5元並沒有較貴。
至於一同上汽車旅館，警官說當天是女子朋友到高雄住汽車旅館，因她喝酒，請他順道載往汽旅，他載抵後便離開，沒跟隨入內；事隔已久，督察組查無相關影像，無法佐證有不當行為。
督察組雖查無不當交往，但警官另說出兩人3月初一起開車去找同學，互動確實比較頻繁，為避免分寸拿捏不佳、發生不正常感情交往，依市警局「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，給予申誡，並預防性拔除主管職，調往其他分局內勤。
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