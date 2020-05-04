女登山縱走能高安東軍摔傷頭 空勤直升機救下山

一名40多歲的女子隨登山隊縱走能高安東軍，卻不慎跌倒撞傷頭部，無法行走，南投縣消防局搜救隊爭取救援時效，今天搭直升機救出傷者。

南投縣政府消防局昨天獲報，一支來自台中市的20人自組登山隊4月29日從仁愛鄉霧社入山，要縱走能高安東軍，規劃5月4日從仁愛鄉奧萬大下山，但一名40多歲女隊員卻因跌倒，造成額頭大範圍撕裂傷，且有嘔吐情形，無法行走，因此請求救援。

消防局表示，所屬第二大隊動員組織山難搜救隊，同時請求內政部空中勤務總隊協助，一架直升機今天上午搭載5人上山執行救援任務，直升機降落能高安東軍三岔口營地，再徒步接觸傷者及陪同者，另由於當地不適合直升機降落，搜救隊與傷者、陪同者也移動位置。

消防局表示，一架空勤直昇機下午從花蓮機場起飛，前往萬大南溪匯流口上方救援，人員全數上機後，飛往南投縣竹山鎮的內政部消防署訓練中心降落，再由名間分隊救護車接送傷者送醫。