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影／新北警員看不慣醉漢對女性施暴 執法過當被移送
新北市三重警分局廖姓警員今天被路人錄影上傳臉書社團，質疑執法過當連呼已經被上銬的酒醉男子9個巴掌。警方內部調查後表示，廖姓警員當時目睹醉漢兇殘對女生施暴，又滿口髒話疑似辱罵女警，事後坦承情緒失控並致歉，警方不護短，主動將警員函請地檢署調查。
三重警分局副分局長劉德明指出，今天凌晨4時45分左右，110接獲報案指稱三重區正義北路好樂迪KTV前方「有人當街暴打女人」。三重派出所警員廖偉翔、陳芝穎獲報趕抵，目睹23歲王姓男子殘暴勒住1名年輕女生的脖子，強行拖著走，立刻衝上前制止他繼續施暴。
詢問之後才知雙方相識，王男有意追求，但21歲陳女似乎並未認定彼此是男女朋友關係。當天一大群朋友去唱歌，王男中途離席想帶陳女一起走，但陳女不想跟，因此在街上拉扯，最後暴力相向互毆。
案情釐清過程中，王男滿口髒話不斷辱罵「三字經」，而且疑因酒醉搖頭晃腦暫不太穩，令人搞不清楚他到底在罵警察還是罵陳女？而且行為仍然很躁動，因此被強制上銬管束，卻仍繼續破口亂罵。
警員廖偉翔認為王男很不尊重女性，先對陳女施暴在先，又疑似辱罵女警，因此情緒失控連呼王男巴掌，他事後對此表示歉意。
後來王男被帶到派出所管束，一個多小時之後清醒，針對剛剛發酒瘋頻向警方致歉，陳女也來探視，互相不提告訴，警方僅予告誡並未追究街頭施暴，2人便離去。
直到有人上傳影片指責員警執法過當，警方決定主動依執行公務傷害罪嫌函請地檢署調查。三重警分局長王文澤說，曾再三要求員警執法不應加入私人情緒因素，但廖姓警員畢竟只是血氣方剛的23歲年輕人，從警只有1年多，這部分後續還要再加強教育。
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