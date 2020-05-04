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採檢4次才確診！女「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

陽明山房東敲門沒人回 找消防隊破門驚見男子陳屍租處

聯合報 / 記者蕭雅娟/台北即時報導
北市北投湖山路二段發現男子陳屍家中。記者蕭雅娟/翻攝
北市北投湖山路二段發現男子陳屍家中。記者蕭雅娟/翻攝

30歲林姓男子今天下午遭發現陳屍在北市北投區湖山路案段一處民宅，76歲曹姓房東因敲門多時仍無人回應，報案請消防局到場破門，沒想到進屋後，發現林男疑燒炭身亡多日，警方目前排出他殺，現場由鑑識小組採證中。

據悉，林男向曹姓房東租屋，住在陽明山上民宅，房東今天前往敲門，但遲遲沒人回應，於是找來消防人員協助破門，進入屋內聞到一陣濃厚屍臭味，發現林男倒臥屋中，屋內還有燒炭跡象。

房東稱，林姓男子疑似在外欠債，可能因債務萌生輕生念頭。警方獲報到場後，由鑑識小組採證中，由於現場疑似無外力入侵跡象，無打鬥痕跡，排出他殺，詳細死亡原因待司法相驗，用以釐清死因。

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房東 北投 司法

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