北市消防局7單位非執勤車禍竟高達63％ 消防員肇責獲理賠471萬

根據台北市消防局統計，台北市從2015年至2019年間，消防局所屬各式車輛的車禍事故件數一共有72件，共造成10名消防員受傷、1人死亡；民眾也有1人死亡、21人受傷。北市議員王浩質疑，消防車橫衝直撞，救人不成反傷人，質疑消防員執勤行車不安全。

對於消防車輛的車禍事故多，台北市消防局長吳俊鴻表示，消防車輛因救災搶快，很可能會發生事故，尤其北市消防員目前平均年齡僅38歲，甚至超過三分之一隊員不到卅歲，都很年輕，會加強消防員的交通教育宣導。

高雄市消防局鳳祥分隊今年2月執行勤務時發生重大車禍，釀消防員1死4傷慘劇。王浩今天在北市議會警政衛生部門質詢時也提到，目前台北市消防局的車輛事故原因，多是未依規定讓車、及與其他車輛擦撞，兩者占所有事故的8成8。至於事故發生時間多在出勤中，但也有逾兩成是發生在公務洽公或勤務結束途中。

王浩批評，他調閱資料後，發現離譜的是包括消防局火災預防科、減災規劃科、舊庄分隊、大湖分隊、福安分隊、光明分隊、陽明山分隊等7個單位，在非執行勤務時發生車禍的比例高達六成三，可見這些單位在非值勤時，對行車安全相當輕忽。甚至事後保險理賠、肇責歸屬，獲理賠的27件事故有將近九成、23件肇責都是消防員，理賠金額共471萬元。