萬年電器小心惹火上門 苗栗縣消防局提醒注意
國內接連發生疑似電器使用不慎引起火災，造成重大傷亡，苗栗縣政府消防局統計，去年至今年4月共發生1483件火災，電器因素高居第二位， 分析一些民眾常有「萬年電器」的盲點及錯誤用電，因此造成風險，提醒預防電器火災。
苗栗縣政府消防局統計去年至今年4月發生1483件火災，起火原因前三名依序是敬神祭祖掃墓245件，電器因素67件，爐火烹調61件，近來國內發生數件重大傷亡火災，都疑與電器有關，消防局提醒民眾特別不要有電線裝設後就不管，要注意電線檢修，
此外，用電不超載：高耗電量的電器不使用同一插座或同一條延長線；電線不折損：不要綑綁電線或延長線，並避免電線或延長線被重物壓迫磨損；插頭不用不插：家中電器使用時插頭要插牢勿鬆動，並請養成電器使用完畢後隨手拔掉插頭的好習慣；電器旁不放置易燃物品：尤其是酒精、油品、或者紙張等容易受熱燃燒的東西，統統都要遠離火源熱源喔。
插頭不潮濕汙損：經常檢查使用中的電線、延長線，發現老舊汙損立刻換掉避免積污導電，且不在潮濕環境使用；沒有安全標章的產品不買不用：選擇標檢局檢驗合格且貼有「商品檢驗標識」的電器，並詳讀使用說明書，妥善保養維護。
另，家中寢室、廚房、樓梯間、走廊，安裝住宅用火災警報器，可以提早偵知火災發生，尤其在深夜、清晨我們警覺性較低的時候，爭取火場逃生的生機。
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