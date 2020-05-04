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影／台語不流利反引起關注 台南清秀女警：腔調抓不準
「不好意思，我的台語講得不好，請多多包涵。」台南市警四分局安平派出所26歲女警顏歆，長得清秀可愛，她最近很紅，因為錄製反詐騙音檔中有NG檔，她說得不流利的台語，反而吸引更多人關注。
顏歆以台語說:「大家好，最近安平地區有很多人被騙，對方謊稱電話費未繳，趁民眾不注意後，改由假冒檢察官接手，再騙民眾去匯錢，接到來路不明電話，千萬不要理會哦！」
詐騙集團經常利用假冒公務機關名義詐騙，市警四分局為加強防制假檢警詐騙手法，請來員警錄製反詐騙宣導語音檔，供安平地區各里長及宮廟廣播宣導。為體恤年長者，加錄一段閩南語版，希望讓年長者能了解此類的詐騙手法。錄製過程中，女警不擅閩南語發聲，不輪轉的台語結果笑果十足，NG的宣導音檔被私下分享後，反而令人加深印象。
顏歆表示，她在家裡時大多講國語，和安平民眾接觸多講台語，但台語講得不太好，尤其台語腔調還抓不準，一定會加強練習。顏歆從台中科技大學畢業後，考上2015年警專特考班，到台南安平區服務3年多，認真負責，深受長官肯定。
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