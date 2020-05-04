看緊荷包！南投最吸金測速桿 沿線再增6測速點

南投縣仁愛鄉台14甲線7.95K處的全台最高固定測速照相桿去年元月啟用，因限速僅30公里號稱「連腳踏車都會超速」，光去年就取締破萬件，開罰上千萬元，吸金力稱霸南投，也讓駕駛人生戒心，警方再出招公告6處常設測速點。

南投縣警局指出，近清境農場台14甲線7.95K處路段因多次發生重大交通事故，為降低事故發生，前年依當地下坡路段原有限速30公里設置固定測速照相桿，而正式啟用後，光去年就取締10301件，開罰至少1236萬元，稱霸全南投。

只不過，這支號稱「全台最高」、「連腳踏車都會超速」的固定測速照相桿因高知名度和高績效引關注，聲名遠播，考量有效取締超速違規行為，南投縣警局和仁愛分局加強使用移動式測速照相設備，取締台14線、台14甲線路段超速行駛。

根據南投縣108年交通事故統計，警方分析，交通事故肇因為「自撞」達2成，而發生原因多是超速所致，縣警局及各分局因此以「速度管理」為重要策略，所以除設置固定式測照設備路段，也強化在易超速路段使用非固定式雷射測照設備。

仁愛警分局因此再公告前往仁愛鄉清境、合歡山武嶺沿線6處非固定式雷射測照設備常設置地點，分別為台14線68K、83.4K處限速40公里和70.8K處限速50公里，台14甲線3.4K、11.6K和17.9K處限速均為30公里，藉此加強超速取締。

仁愛警分局表示，加強取締超速違規，盼以機動靈活的執法手段，促使駕駛人能在較易發生事故路段遵守速限規定等交通規則，雖是治標作法，但確實能達到勿超速行駛，維護行車安全的目的，而民眾只要落實守法，避免違規就不會被開單。