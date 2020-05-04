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新北警員連呼家暴男9巴掌 執法過當被移送

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
警員被質疑動手毆打已經上銬的男子。圖／翻攝爆料公社
警員被質疑動手毆打已經上銬的男子。圖／翻攝爆料公社

新北市又發生警察被質疑執法過當的狀況，三重警分局今天凌晨處理1件酒醉男子對女友施暴案件時，被民眾錄到員警疑似情緒失控，動手毆打已經上銬的男子，影片被上傳爆料公社，同樣引發支持與抨擊聲浪，警方表示將主動把涉嫌動手的員警移送地檢署調查，不會護短。

這段影片上傳到爆料公社之後，網友紛紛留言，許多人支持警察嚴正執法，或質疑影片沒頭沒尾，很難判斷是非，更有人酸言：「反正殺警都無罪了，不如先打再說」、「不知前因後果的路人會打抱不平？」

也有人說：「已經上銬了，而且並未反抗，不管之前發生什麼事，上銬之後應該就是法律的事了」、「警察打人被放大檢討，警察被殺就活該倒楣逆」。

三重警分局副分局長劉德明指出，員警承認當時情緒過於激動並致歉，警方不護短，將依執行公務傷害罪嫌函請地檢署調查。

女警試圖攔阻。圖／翻攝爆料公社
女警試圖攔阻。圖／翻攝爆料公社
女警似乎發現後方有人錄影。圖／翻攝爆料公社
女警似乎發現後方有人錄影。圖／翻攝爆料公社

警察 爆料公社

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