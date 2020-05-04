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雲林臥軌老翁夫妻雙亡 妻遭利刃割喉慘死

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
楊姓婦人被人用採收鳳梨的刀具割喉，倒於家中庭院的小菜圃前，只留下老婦身前所騎的電動車。記者蔡維斌／攝影
楊姓婦人被人用採收鳳梨的刀具割喉，倒於家中庭院的小菜圃前，只留下老婦身前所騎的電動車。記者蔡維斌／攝影

雲林縣81歲黃姓老翁昨晚在斗南鎮臥軌被火車輾壓身亡，其78歲的妻子則遭人用鳳梨採收刀割喉，死於住家前庭院。鄰居說，這對夫妻經常吵架，其妻被發現時沾滿血的凶刀就丟在婦人身旁，頸部血流不止，至於是否黃姓老翁殺妻，檢警進一步調查。

鄰居說，這對老夫妻平常住在一平房老家，其子孫都住在外地，老夫妻平常感情不睦，雖住在同一屋內，但各睡各的、各吃各的，且經常爭吵，甚至還會動手打架，只是沒想到這一次會吵得這麼嚴重。

據鄰居說，楊姓婦人昨天約五點時，被發現倒在住家庭院前的小菜圃前，身上有幾處鏖似刀傷，尤其頸部全都是血，有人發現報案，消防隊趕到，即緊握頸部傷口，並緊急送醫，但到院後不久，即告死亡。

在楊姓婦人被搶救的當晚約六點四十分，其老公也發現跑到斗南石龜車站附近臥軌被火車撞死，兩起命案是否有關聯，是否黃在殺妻後再臥軌自殺，檢警仍相驗釐清中。

據死者夫妻附近宮廟工作人員與村民說，黃翁常來廟泡茶，大家都知道他和妻子經常爭吵，雖都有參加長青食堂團膳，但也常常沒一起吃，三天兩頭就看他們吵架。

死者家人很低調，對是否夫妻吵架發生不幸，也不願多說，家中庭院搭起棚架，只留下楊婦平日所騎的電動車，更顯哀淒。

由於自殺的老翁未留下遺書，鄰居在事發前也都沒聽到爭吵聲音，是否在殺妻後再尋短，將針對兇刀留下的指紋進行比對釐清中。

雲林縣老夫妻雙亡，死者的鄰居說，這對老夫妻平常就經常吵架，雖住一起但生活各過各的。記者蔡維斌／攝影
雲林縣老夫妻雙亡，死者的鄰居說，這對老夫妻平常就經常吵架，雖住一起但生活各過各的。記者蔡維斌／攝影
雲林老夫妻八十一歲老公被火車撞死，七十八歲妻子被殺死在家中庭院，黃家為老夫妻辦喪，對事發經過都不願多說。記者蔡維斌／攝影
雲林老夫妻八十一歲老公被火車撞死，七十八歲妻子被殺死在家中庭院，黃家為老夫妻辦喪，對事發經過都不願多說。記者蔡維斌／攝影
黃姓老翁則被火車撞死在離家約三公里處的鐵道上。記者蔡維斌／翻攝
黃姓老翁則被火車撞死在離家約三公里處的鐵道上。記者蔡維斌／翻攝

夫妻 老翁 臥軌

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