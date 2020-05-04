彰化縣詐騙案8成網路受害 臉書交易最多
受新冠肺炎疫情影響，連詐騙也搶搭疫情便車，彰化縣警察局統計近期與疫情相關詐騙案件以口罩消費問題最多，從幾百塊到上萬元都有，幾乎都透過臉書交易，彰化縣政府今跨局處合作啟動社區法律行動專車，首度結合「消費者保護官、納稅者權利保護官及犯罪被害人保護官」讓行動專車進到社區宣導，推動安全消費、聰明節稅、防範詐騙。
彰化縣警察局也統計今年以來民眾因詐騙報案有330件，其中透過網路詐騙有270件，佔總數8成以上，彰化縣長王惠美說，詐騙手法層出不窮，也有人在防疫期間行駛詐騙而產生消費糾紛，縣府今年將消保官、納稅官以及犯罪保護官「三保官」結合起來保護鄉親，選擇縣內８個分局區的主要社區宣導，再透過母子社區的結合，維護民眾權益。
縣府法制處發現，疫情期間出現相關詐騙案，例如黃琪涉嫌假冒香港首富李嘉誠秘書，以捐贈名義，向中衛公司訂購口罩與酒精棉片案件，還有消費者在臉書買醫療口罩，但實際收到並非口罩而是一瓶礦泉水，標榜負離子吹風機，但消費者最後收到卻是普通吹風機及一顆梨子，或根本沒收到商品。
彰化地方檢察署檢察長徐錫祥表示，縣府「三保官」與地檢署業務息息相關，無論是在食安、納稅或詐騙犯罪，三保官若能事先發揮功能，就可以減少犯罪及遺憾的發生，縣府資源讓民眾能夠接觸到法律常識，避免受害，保障自身的權利。
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