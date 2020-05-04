了解火警逃生要點 新北引進VR火警逃生體驗超真實

新北市政府消防局今天上午召開記者會推出「消防重要施政策略報告書」，邀請副市長謝政達參與，推出獨步全球引進VR火警逃生體驗與客製化鐵皮屋工廠之3D場景，讓民眾實際體驗在火場逃生時煙霧瀰漫的情況，並藉由眼動儀蒐集火場指揮官在救災時面對火場的作為，整合大數據來提供消防同仁參考。

由於火災現場煙霧迷漫，伸手不見五指，許多民眾沒感受過，常會在遇到火警時就慌亂奔逃，增加死傷的可能性，新北消防局緊急應變指揮學院（ERCA）因此引進VR火警逃生體驗，讓民眾真實體驗火災現場狀況，進而了解遇到火災時該如何面對，目前已將VR裝置擺放在淡水老街上的滬尾分隊，歡迎民眾前往體驗。

消防局長黃德清指出，ERCA在去年4月啟用後，便持續朝科技化與活計畫推動，除了VR火警逃生體驗，也針對新北常發生鐵皮屋工廠火災，發展客製化鐵皮屋工廠之3D場景，搭配眼動追蹤技術，追蹤火場指揮官在火警時眼球看向的是煙霧還是火源等重點，分析出不同層級指揮官看待火場重點是否到位，如小隊長會以火場出入口或救災路徑為查看重點，而大隊長層級則以全面的火場觀察為主，進而培養指揮官面對高風險工廠時應變能力。