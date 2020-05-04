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「被騙的錢會轉回銀行帳戶」高雄男子險些二次上當

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
洪姓男子曾被詐騙6萬元，近日又接到詐騙集團電話，這回立即求助警察，沒二度上當。記者徐白櫻／翻攝
洪姓男子曾被詐騙6萬元，近日又接到詐騙集團電話，這回立即求助警察，沒二度上當。記者徐白櫻／翻攝

高雄市路竹區洪姓男子曾遭人詐騙損失6萬元，日前竟然又接獲自稱中央銀行的行員來電，對方告知詐騙案件已偵破，只要依指示操作ATM可取回被騙款項，這次洪男學聰明，急往警局求援，未讓詐騙集團得逞。

湖內警分局指出，洪姓男子日前邊講電話邊步入路竹分駐所，依據通話內容，警員判斷洪男可能正與詐騙集團成員通話，在警察教戰示意下，洪男將手機交由警員通話，騙徒察覺踢到鐵板，立即掛掉電話。

洪男說，之前曾被詐騙損失6萬，當晚接到自稱中央銀行行員來電，對方告知刑事警察局已偵破詐騙案，只要前往銀行操作自動提款機，可將受騙金額匯回帳戶內，對方不斷提醒說「不可以掛斷電話」。洪男說，之前已經被騙一次，提醒自己要提高警覺，才沒再度落入陷阱。

警方提醒，若查獲詐騙案件，警方不會通知銀行發還贓款，就算是領取贓款也不可能透過ATM操作，若接到此類電話，民眾應該立即掛掉電話，並打165查證，這次洪男直接上派出所查證，沒有二度受騙上當。

詐騙集團 警察 贓款

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