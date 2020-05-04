「被騙的錢會轉回銀行帳戶」高雄男子險些二次上當

楊捷是個單親媽媽，原本帶著一雙兒女開工作室，過著平凡的日子。從收容第一個患愛滋病的朋友開始，到「收養」逃逸移工所生的黑戶寶寶，意外開啟這趟人道救援的奇幻之旅。34年來，楊捷散盡家財，成立的兒少收容機構台灣關愛之家協會，也因為歧視的眼光一直被迫非法存在，日前終於租下足夠空間，合法立案。

2020-05-04 12:54