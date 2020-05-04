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驚！雲林老翁臥軌死因不單純 疑殺妻後輕生
黃姓八旬老翁昨晚在雲林縣斗南鎮石龜火車站臥軌輕生，檢警漏夜調查發現，在老翁身亡同時，其妻也遭人殺害，初步調查可能姓老翁疑與妻發生口角，先將妻子砍死後，再自我了斷，案由檢察官相驗偵辦中。
昨晚6時40分，台鐵北上144次列車行經斗南石龜站，列車駕駛在約300公尺至400公尺處，看到臥軌的老翁，來不及煞車直接輾壓，老翁身首異處。
昨晚初步了解，以為是老翁久病世尋短，但在這起火車撞人發生的不久前，鄰近的大埤鄉一處民宅發生一命案。一名年近八十的婦人，遭人用菜刀砍成重傷，跑出家外求救，經送台大雲林分院，傷重不治。警方追查才發現這名婦人是臥軌老翁之妻。
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