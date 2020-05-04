台南男違反居家檢疫未繳10萬罰鍰 遭查封車輛

黃姓男子今年3月1日自澳門搭機入境，本應在台南市安南區居家檢疫執行居家檢疫14天，但他居家檢疫期間擅離住家，違反規定被裁處10萬元罰鍰。行政執行署台南分署人員查訪後，轉往黃工作地點附近查封黃名下轎車，黃當場表示願意申請分10期繳納。

台南分署表示，截至今天，台南針對違反居家檢疫規定而趴趴走民眾遭裁處以罰鍰者移送強制執行者計有2件，其中一件罰鍰金額1萬元，已先核發執行命令扣押存款；另一件黃姓男子因違反「居家檢疫」規定，經裁處10萬元罰鍰未繳後，台南市政府衛生局於4月29日移送台南分署強制執行。

台南分署人員到場查訪，黃外出工作，執行人員隨即轉往工作地點進行訪查，並在工地旁邊空地發現黃名下2011年1582cc的轎車，當場扣車，並至附近工地找到黃，黃當場表示願申請分10期繳納。

值此防疫期間，台南分署呼籲民眾應共同配合政府防疫措施，並遵照衛生主管機關相關防疫指施，以避免受罰，同時防止疫情擴。