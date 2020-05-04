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影／外送員拚宅經濟車禍頻傳 警畫「安全地圖」保平安
因為新冠肺炎疫情影響，宅經濟當道，讓美食外送員接單接到手軟，不過隨著外送員的訂單變多，外送員也容易因搶快、搶時間而發生車禍，台中市第五警分局為確保外送員的安全，提出專屬外送員的「安全地圖」，將外送員發生車禍的地點、原因上傳網頁，讓外送員容易查詢，提醒外送員為經濟打拼的同時，也要注意用路安全，達到消費者、外送員、社會經濟「三贏」的局面。
台中市第五警分局表示，除了外送員的安全地圖外，也針對外送員常發生事故的態樣，製作短片作為提醒，據統計，外送員常發生事故的類型包括未讓車占37%、未保安全距離占22%、變換車道不當或超車都占9%。
第五警分局長郭士傑說，從數據顯示，外送員有時為趕時間內送達，會有搶快未讓車及未保持安全距離等情形，警方基於安全的考量，有義務告訴外送員及外送產業鏈這點，才能促使外送員及廠商注意用路安全的社會責任。
郭士傑說，警方不僅要執行防疫相關政策，治安、交通仍是持續運作的本業，與其等事故發生後對違規肇因的開罰，不如提出外送員的「安全地圖」及「外送員常遇交通事故肇事類型」，讓外送員、外送產業鏈及用路人知所警覺，這是警方對於交通安全的超前部署。
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