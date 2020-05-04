【重磅快評】名醫家惡火 住宅消防安全誰來管？

上月二十六日台北林森北路錢櫃才發生六死大火，市長柯文哲為消防安檢形同虛設的道歉還餘音繞梁，未料才一週，高雄又發生五死透天厝火災。高雄這把火，消防單位初判是電路老舊問題，認為裝置安全窗、鐵窗、不鏽鋼鐵門等高強度防盜設施阻礙濃煙排出，造成搶救困難；未裝火災警報器，延誤逃生是五死主因。

不同於錢櫃大火柯市府道歉，昨天高雄五死火災市府僅推敲火警原因，市長臉書表示遺憾；不是兩市府對消防安全的認知不同，差在錢櫃是公共場所，消防局列管其防火安全；高雄是自用住宅，市府只做防火宣導，並不提供安檢管理；簡單說，自用住宅沒人管，求助無門。

高雄起火的五層透天厝屋齡應超過二十年，起造時須合於當時建築技術規則防火避難規定，建管單位才發給建造執照，完工取得使用執造後政府就不管了；之後消防安全由地方消防局管，但只管供公眾使用場所，自用住宅除非是高樓層，大面積，一般公寓住宅完工使用後沒有任何安檢措施，當然更談不上民眾有「我家的消防安全有缺失嗎」的備諮詢或體檢服務。

高雄火場消防單位推敲原因，重點集中在住戶沒裝火災警報器（住警器），說「花點小錢可保障大安全」，這樣的說詞太過取巧。沒錯，一○六年修消防法後，內政部要求住宅應裝住警器，反覆強調住警器的重要，如果這麼重要，何不強制安裝，限期到府檢查？迄今，只有台中市公費補助一萬八千具住警器安裝，但申請者有資格門檻。

老舊公寓有沒有例行檢查？有的，目前台電有，檢查他們的生財工具電表，瓦斯公司也有，主要是瓦斯表；最近營建署開辦老舊建物安檢，主要是耐震、結構安全，目的是拉老舊建物拆除、老屋更新的業績。想問家裡管線安全嗎？可能得付錢找水電行。

只談住警器重要，卻沒有具體規範，其實政府為德不卒；至於呼籲民眾要有防災意識，要有「家庭逃生計畫」，更是只動嘴的消防宣導。請費點心，設計老舊建物的消防安全的服務機制，上門體檢管線是否老舊這麼難嗎？