聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚！男子自撞護欄 遭油罐車擦撞斷頭身亡
台84線台南北門段今凌晨發生離奇死亡車禍，一輛轎車疑自撞護欄，駕駛下車不幸遭路過油罐車撞上斷頭身亡，現場血肉模糊，約同時間轎車也遭後方另輛砂石車擦撞翻覆一片狼藉，警方封路經4小時半才處理完成，肇事原因，持續釐清中。
車禍地點在台84線北門往學甲東向3.6公里處，警方初步調查，凌晨2點57分，56歲張姓男子不明原因自撞護欄停在外側車道，張下車疑伺機尋求救援。
結果，約同時間張姓油罐車司機（52歲）經過不察，不慎擦撞到張某，張頭頸遭扭斷屍首分離，倒在內側車道，死狀悽慘。後方另輛54歲劉姓男子駕駛砂石車，也疑因突來慘況閃避不及撞上轎車。
轎車經重擊後翻覆，車頭、門窗等處凹陷破裂，零件散落一地。油罐車還一度發生漏油情況危急，所幸經警消協助止漏，未釀成更大災禍。
不過，肇事現場凌亂，為順利清理現場與釐清肇事原因，警方緊急封閉台84線北門至學甲間東向車道，學甲警分局、北門、學甲、下營消防分隊警消人員趕往處理、戒護，經清理後，約清晨7點半全線恢復通行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言