驚！男子自撞護欄 遭油罐車擦撞斷頭身亡

台84線台南北門段今凌晨發生離奇死亡車禍，一輛轎車疑自撞護欄，駕駛下車不幸遭路過油罐車撞上斷頭身亡，現場血肉模糊，約同時間轎車也遭後方另輛砂石車擦撞翻覆一片狼藉，警方封路經4小時半才處理完成，肇事原因，持續釐清中。

車禍地點在台84線北門往學甲東向3.6公里處，警方初步調查，凌晨2點57分，56歲張姓男子不明原因自撞護欄停在外側車道，張下車疑伺機尋求救援。

結果，約同時間張姓油罐車司機（52歲）經過不察，不慎擦撞到張某，張頭頸遭扭斷屍首分離，倒在內側車道，死狀悽慘。後方另輛54歲劉姓男子駕駛砂石車，也疑因突來慘況閃避不及撞上轎車。

轎車經重擊後翻覆，車頭、門窗等處凹陷破裂，零件散落一地。油罐車還一度發生漏油情況危急，所幸經警消協助止漏，未釀成更大災禍。