稱女同學是「花瓶姐姐」 男涉妨害名譽被起訴

基隆市陳姓男子在接受職業訓練期間，多次涉嫌用「花瓶」稱呼同在受訓的江女，指她「好漂亮，但噁心、白癡」挨告。檢察官指出，依教育部編定辭典解釋，「花瓶」一詞有譏稱妝扮出色，但不具工作實力的女人的意思，認定陳涉嫌妨害名譽，將他起訴。

檢方起訴指出，陳男與江女都是在基隆和平島職業訓練場受訓的學員，兩人因故產生嫌隙。

今年2月18日下午4點多，陳在職訓場辦公室前，用「花瓶」辱罵江女，當晚另用LINE傳訊息給吳姓學員，請吳轉告江女，「小姐您惹錯人了，希望您最好有準備體驗什麼是死亡」，隱喻加害江女生命，讓江女心生畏懼。

陳男隔天在職訓所大門口遇到江女，對她說「花瓶姐姐妳好漂亮，但妳好噁心，白癡」等話。過了一天，陳在上班時刻又在職訓所門口，用「花瓶姐姐早安」問候江女。

江女自覺人格及社會評價遭陳男貶損，並受恐嚇危害性命，報警偵辦，警方偵詢後將陳送辦。

基隆地檢署檢察官查出，陳男確有傳輸「準備體驗什麼是死亡」文字，要求吳轉達江女，職訓所監視器也有錄下陳男辱罵江女畫面，認定陳男犯行，依恐嚇、妨害名譽罪嫌將他起訴。