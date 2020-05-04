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影／載送排風扇貨車疑輪胎過熱 台灣大道旁燒成空殼
台中市方姓男子今天凌晨4時許，駕駛載運排風扇的貨車從台南往台北行駛，行經台中時，感覺車輛有異常狀況，因此下交流道在西屯區台灣大道旁暫停，未料貨車疑因輪胎過熱，導致起火燃燒，警、消獲報後到場滅火，但車內風扇付之一炬，詳細的起火原因，有待後續調查釐清，初估損失10萬元。
據查，方姓男子（57歲）今天凌晨4時許，駕駛載運排風扇的貨車從台南前往台北，行經國道一號台中段時，因車輛有異常狀況，方將貨車駛下交流道，並在西屯區台灣大道三段729巷口處臨時停車檢查，方發現輪胎疑因過熱導致起火燃燒，警、消獲報到場時，火勢已一發不可收拾，黎明消防分隊布水線滅火，火勢在今天凌晨4時56分撲滅，估計財損約10萬元，詳細起火原因，有待後續調查。
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