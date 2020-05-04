清水警分局獲贈正氣關公雕像 受傷車禍少117件

台中市清水警分局獲贈一尊關公雕像，擺設分局3樓走道，關公「正氣」加持，分局近一個月來，和去年同期相比，受傷車禍少了117件。警方覺得似乎冥冥中自有神助。

清水警分局近日獲贈關聖帝君雕像，和象徵關帝爺「正氣」墨寶，擺設在分局3樓走道。

清水警分局長張啟祥表示，這尊關聖帝君雕像是清水警友辦事處主任許玄岳所贈，墨寶是彰化縣書法學會副理事長吳啟林老師親筆書寫，張啟祥說，關帝爺象徵警察「正氣」，期勉同仁在關帝爺加持之下，能讓轄區治交安更加平順。

清水警友辦事處主任許玄岳說，這尊關公雕像原本放在他公司的佛廳，但他始終覺得關帝爺放在他公司有點孤單，靈機一動轉贈給清水分局，再加上吳啟林老師的墨寶加持，讓關帝爺與「正氣」墨寶相得益彰，期勉警方能繼續守護這塊家園。

說也奇怪，清水警分局在關聖帝君雕像及「正氣」墨寶加持後，最近一個月轄區交通事故較去年同期大幅減少受傷車禍減少117件、沒受傷車禍減少74件，近日也順利破獲2件改造槍枝案，以及查獲多起違反新冠肺炎之居家檢疫擅自外出案件。