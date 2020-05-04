太殘忍 高雄「浪浪」遭捕獸夾夾傷 傷口支離破碎

高雄市小港國際機場主跑道旁的空地近日出現一隻右後腳掛著捕獸夾的流浪犬，附近民眾通報台灣動物緊急救援小組營救，在機場主跑道北側圍牆邊找到牠送醫，救援人員對於市區出現捕獸夾感到不可置信，呼籲民眾別再違法使用這種殘忍器具傷害動物。

台灣動物緊急救援小組表示，這隻被捕獸夾夾住右後腳的浪浪，最近出現在大魯閣草衙道靠中安路對街、小港國際機場主跑道旁北側空地，不時痛苦哀鳴，有好心想幫牠取下捕獸夾，但牠見人就躲，於是通報救援。

救援小組大隊長倪兆成帶團隊到場營救，在一輛貨櫃車下方發現傷犬蹤跡，但牠相當怕人，圍捕1個多小時都失敗，最後只好請隨行獸醫師吹箭讓牠鎮定後再捕捉，沒想到這隻浪浪中箭後仍繼續奔逃，最後躲進一處雜草叢中，救援團隊救到牠後馬上送醫。

獸醫檢傷發現，受傷的浪浪右後腳掌傷口支離破碎，無法確定被夾傷的時間有多久，還需觀察組織是否缺血壞死須進行截肢。