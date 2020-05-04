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沙灘活春宮又來了！這次連帳棚都不必

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
網友在爆料公社上po出影片，可以看到沙灘上一對男女在做愛做的事。圖／取自爆料公社
網友在爆料公社上po出影片，可以看到沙灘上一對男女在做愛做的事。圖／取自爆料公社

繼日前有男女在台南漁光島海灘架起帳棚，光天化日上演活春宮，有網友又在爆料公社po出影片「這次連帳棚都不用了」，兩名男女公然在海灘上「做愛做的事」，大膽程度讓人咋舌，可能涉及公然猥褻等刑責，而拍攝的人將影片散布在網上也有違法之嫌。

網友昨天po出兩段都不到一分鐘的影片，還有相關照片，指這對男女在沙灘上公然做愛，而做完之後，女子疑似身上沒穿衣服，男子有穿，再跑到海裡沖洗，影片中，男子穿著白上衣、黑褲子，帶著深色口罩，壓在女子身上，而女子則以兩腿環抱男子，看得出來男子相當「奮力」

而拍攝的網友是一群男女，剛好到海邊，看到沙灘上不雅的情況，大家都很尷尬，影片旁白「厚一大早就在吃早飯了」、「現在的人連帳棚都不用了」、「我以後不敢帶孩子來這裡了」、「夭壽阿」

影片的內容是遠距離的拍攝，看不到男女的細節，只看到男子不斷地抖動，而一旁有一台廂型車，可能是男女晚上在沙灘過夜，一早「性起」，就直接在沙灘上做愛。至於地點到底是在哪裡，網友並未提及，看起來不像是在上次的漁光島。

而網友對此大多覺得「太噁心了」、「這樣公然違法吧」、「沙灘上都是沙髒死了」，更有人直指該女子是台中南區的「xxx」，但難以辨識。

3月底在漁光島海灘，一對男女在沙灘上搭了一個小帳棚，但門簾沒有關好，被人從洞口拍攝兩人在做愛，而之後女子走出帳外，穿著「一字丁」泳衣，布料極少，非常大膽，但警方認為如果男女在帳棚內，沒有故意公然猥褻，就不涉法，反而是拍攝的人將影片散布在網上有違法之嫌。

網友在爆料公社上po出影片，可以看到沙灘上一對男女在做愛做的事。圖／取自爆料公社
網友在爆料公社上po出影片，可以看到沙灘上一對男女在做愛做的事。圖／取自爆料公社

沙灘 猥褻

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