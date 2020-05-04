鯨豚集體擱淺台灣西部 解剖發現細菌感染、胃有塑膠袋

海洋委員會海洋保育署表示，今年從4月25日高雄發生第一起小虎鯨集體擱淺，至5月3日，已陸續在高雄和嘉義接獲17隻小虎鯨擱淺通報，其中15隻死亡、1隻游回大海、1隻仍在成功大學海洋生物與鯨豚保育中心照護。5月1日桃園另有一隻糙齒海豚活體擱淺，後送基隆市八斗子照護站，不到2天不幸死亡，解剖發現有胃潰瘍等許多病變，甚至還有塑膠袋。

海保署副署長吳龍靜表示，鯨豚擱淺的兩大原因是「受傷」與「疾病」。受傷可能因為船舶、漁業、海洋廢棄物等人為活動影響，疾病可能是天然環境、個體因素，或者是海洋汙染。遇到鯨豚擱淺時，提醒民眾不要貿然處置，而是第一時間通報118海巡署，轉知海洋保育類野生動物救援網專家進行專業判斷。

台灣連續3年出現小虎鯨集體擱淺的狀況。吳龍靜表示，顯示此物種可能會季節性在台灣西南海域出現，但為何造成集體擱淺？仍是個複雜的議題。去年檢測數隻擱淺小虎鯨，每隻個體都有聽力受損的現象；今年度對存活的唯一1隻個體的檢驗，則顯示聽力正常。

救援網專家發現，今年擱淺的小虎鯨都出現肺、肝及脾臟發炎狀況，解剖都陸續發現程度不一的細菌性發炎。小虎鯨是群體性物種，以此推測可能因為彼此傳染、前後發病的情況，導致陸續於高雄、台南、嘉義等海域出現，並連帶集體擱淺。

至於桃園擱淺的糙齒海豚，也屬於群體型物種，能在水中潛水長達15分鐘，平常被目擊情況並不多。這隻成年雄海豚於收容2天後死亡，經由解剖發現有胃潰瘍等許多病變，胃內除了水母等未消化的食物、海獸胃線蟲外，還有小型塑膠袋。專家指出，糙齒海豚胃內有塑膠袋的情況並非首見，早在巴西、美國等國的擱淺報告中，都可以看到胃內有不同程度人造物。